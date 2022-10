Regina Elisabetta, a un mese dalla morte il ricordo di Tg2 Dossier: «Nel segno di Elisabetta»

L'8 ottobre sarà un mese dalla morte della Regina Elisabetta. Un mese dalla notizia che ha sconvolto il mondo e che ha meso fine al regno della regina dei due secoli. E Tg2 Dossier ha deciso di renderle omaggio con un servizio che ripercorre gli unidici giorni che hanno segnato per sempre la storia della Gran Bretagna, fino al funerale: «Nel segno di Elisabetta».

Il ricordo

A un mese dalla morte di Queen Elizabeth, la regina più amata arriva il ricordo di quegli undici giorni che hanno segnato la storia della Gran Bretagna e non solo. Una ricostruzione che arriva fino al funerale che ha riunito nell’Abbazia di Westminster 500 dignitari di 200 Paesi, seguito nel mondo dal oltre quattro miliardi di persone. Il rigoroso cerimoniale, le tradizioni centenarie, ma soprattutto la commozione e la gratitudine della gente.

Il ritratto e l'eredità

Il ritratto di una sovrana universalmente rispettata, che nei settant'anni e sette mesi di regno ha sempre messo al primo posto la ragion di Stato e il bene del proprio Paese, come emerge dalle testimonianze di chi ha avuto l’onore di conoscerla, dei biografi, degli osservatori reali. Una vita e una personalità straordinarie. «Una donna sola che ha dovuto ritagliarsi un ruolo in un mondo di uomini», ha dichiarato la Regina Consorte Camilla. Nelle interviste di Tg2 Dossier anche le prossime sfide che dovrà affrontare Re Carlo III che ha raccolto un’eredità difficile. Lo sguardo rivolto anche ai Principi del Galles con cui Carlo e Camilla hanno voluto condividere il primo ritratto ufficiale della Royal Family. Dopo il periodo di lutto la nuova era dei Windsor nasce proprio da questo scatto e dalle parole di William. «Onorerò la memoria della nostra straordinaria Regina sostenendo mio padre, il Re, in ogni modo possibile». Come dire la monarchia britannica proseguirà nel segno di Elisabetta.

