Donatella Moretti a “Oggi è un altro giorno” «Ho cantato “Rumore” prima di Raffaella Carrà»

Donatella Moretti ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su Raiuno. La carriera della cantante Donatella Moretti è iniziata nel 1962, quando giovanissima con il brano “L’abbraccio” si è aggiudicata il primo posto nella primissima edizione del “Cantagiro”.

Donatella Moretti ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su Raiuno ha raccontato la sua infanzia: «Quando ero piccola - ha fatto sapere - volevo un palco su cui esibirmi, papà mi metteva su un palchetto e mi faceva cantare. Poi ho saputo che si è arrabbiato quando ho vinto il “Cantagiro”, pensava fossi troppo giovane e che l’ambiente fosse difficile..., Ma io a casa non sono comunque più tornata».

Per lei hanno scritto grandi cantanti come Fabrizio De Andrè: «Mi ha fatto andare a casa sua e mi ha comunicato che aveva per me un pezzo, “La canzone dell’amore perduto”. Io l’ho ringraziato e ho accettato subito l’offerta».

Ha cantato “Rumore”, prima che la incidesse Raffaella Carrà: «Io l’avevo fatta prima. Andrea Lovecchio, l’autore, disse che l’aveva scritta per me. Devo dire che lei è l’unica che poteva portarla al successo grazie alla sua volontà e personalità enorme. L’unica cosa è che hanno lasciato la base di quello che ho fatto io e si sente, ma sono stata comunque felice per la riuscita».

