Pomeriggio 5, lite furiosa in diretta. L'ospite va fuori di sé: «Stupido». Interviene Barbara D'Urso: «Fermi!»

Pomeriggio 5 , lite furiosa in diretta. L'ospite fuori di sé: «Il cartello è davvero stupido». Interviene Barbara D'Urso. Tensione in diretta durante il programma contenitore di Canale 5. Anche oggi si è tornati a parlare di green pass. Ospite in collegamento, un barista di Luino che ha appeso nel suo locale un cartello provocatorio: «Si entra senza green pass».

L'inviata intervista anche clienti seduti all'interno del locale: «Siamo senza green pass, il vaccino è più pericoloso del virus». In studio gli animi si scaldano subito. Antonio Capranica, storico corrispondente da Londra, va su tutte le furie: «È una bestialità, il vaccino è sicuro e non è più pericoloso del virus. Non si possono far passare queste cose». Gli fa eco, Carmelo Abbate che attacca il barista: «Il cartello che ha messo è davvero stupido».

Il gestore del locale replica: «Lei lo considera stupido, è una mia idea». Interviene Barbara D'Urso che riporta l'ordine e gela il barista: «Se vi accavallate a casa non si capisce niente. Comunque nelle mie trasmissioni continuerò a dire che le regole si rispettano».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 21:34

