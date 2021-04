Paura a Pomeriggio 5, Barbara D'Urso choc: «Sono preoccupata, la nostra inviata è dovuta scappare...»

Su Leggo.it le ultime novità. Barbara D'Urso , paura in diretta a Pomeriggio 5: «La nostra inviata è dovuta scappare, sono preoccupata...». Oggi, nel programma contenitore di Canale 5, sotto il bollino "vicini in guerra", si è tornati a parlare dell'accumulatore seriale di Scauri, in provincia di Latina. Tre giorni fa - chiamata dai condomini - era interventua l'inviata Giorgia Scaccia che aveva convinto il signor Stefano a rimuovere la spazzatura che ricopre le scale del palazzo. Gli aveva promesso anche che un'impresa di pulizia lo avrebbe aiutato nello smaltimento dei rifiuti. Oggi, però la situazione è peggiorata.

Barbara D'Urso spiega: «Stamattina la nostra inviata è tornata nel condominio con l'impresa di pulizia completamente gratuita che si è offerta di aiutare il signor Stefano. Lui però non si è fatto trovare. La nostra inviata è dovuta scappare perché la situazione è peggiorata, i rifiuti si sono quintuplicati. Lei si è dovuta bardare con una tuta protettiva e vederla così mi preoccupa».

Nel corso della diretta, arriva il signor Stefano. Barbara D'Urso parla direttamente con lui: «Ma com'è possibile vivere così? Noi ti aiutiamo, ma tu devi collaborare. Tre piani della palazzina sono pieni di rifiuti, in un momento di Covid è impensabile».

