Barbara D'Urso choc, l'ospite va fuori di sé a Pomeriggio 5: «Ti dà fastidio che non sai niente di me...». Arriva la polizia

Barbara D'Urso , l'ospite va fuori di sé a Pomeriggio 5: «Ti dà fastidio che non sai niente di me...». Arriva la polizia. Oggi, nel programma contenitore di Canale 5, si è tornati a parlare della lite furiosa avvenuta tra alcuni condomini, in un palazzo romano. Con il bollino "Vicini in guerra", Barbara D'Urso racconta la storia della signora Anna che, a detta degli altri inquilini, vivrebbe segregata in casa per paura del Covid, spruzzando igienizzante su chiunque si avvicini alla sua porta. Non è tutto.

Leggi anche > Chiara Ferragni lancia la borsa da mare di spugna, già sold out. Ecco il prezzo da capogiro. Fan delusi: «Non è possibile...»

I condomini accusano la signora Anna di lanciare cibo ai piccioni e di tenere il terrazzo in condizioni non igieniche. Dopo la scorsa puntata, qualcosa è accaduto e l'inviata di Canale 5 è tornata nel condominio "in guerra" per documentare le novità. «Dopo il nostro collegamento - spiega la giornalista - è intervenuta la polizia municipale». Poi Barbara D'Urso, lancia il servizio con l'intervento delle forze dell'ordine. Nel video, la signora apre ai vigili ma non li fa entrare. «Vi garantisco - dice loro - che entro sabato un'impresa pulirà il terrazzo. Vi chiamo io lunedì». Poi, rivolgendosi alla vicina va fuori di sé: «Hai capito amica? Ti dava fastidio che non sapevi niente di me, adesso sai qualcosa in più».

Barbara D'Urso in studio commenta così: «Signora Anna ti prego, lunedì controlleremo anche noi se l'impresa ha pulito, altrimenti la mandiamo noi. Come abbiamo risolto altri casi. Lo facciamo per te».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA