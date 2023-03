Platinette «colpito da ictus»: il conduttore è stabile, in corso una serie di accertamenti

di Redazione web

Paura per Platinette: Mauro Coruzzi «martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti». Lo rende noto il suo agente.

Chi è Platinette

Nato a Langhirano nel 1955, conduttore radiofonico e tv, personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore, Coruzzi è stato lanciato come Platinette dal Maurizio Costanzo show. Ha condotto Platinissima su Radio Deejay e ha partecipato a diversi programmi tv come ospite, giudice e opinionista. Nel corso della carriera ha pubblicato alcuni libri e inciso dischi, partecipando due volte al Festival di Sanremo. Le sue ultime apparizioni in tv risalgono a qualche settimana fa, quando ha reso omaggio a Maurizio Costanzo, morto il 24 febbraio.

Jonnie Irwin, il presentatore tv malato di tumore. Il messaggio straziante: «Ero uno sportivo, non riesco più a giocare a calcio con mio figlio»

Maria Teresa Ruta, amica da anni di Mauro Caruzzi, ha scritto un messaggio social dopo la notizia del malore del conduttore: «Forza Mauro, amico mio: hai combattuto tante battaglie… alla radio abbiamo passato anni indimenticabili… tu sei forte fortissimo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA