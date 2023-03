Jonnie Irwin, il presentatore tv malato di tumore. Il messaggio straziante: «Ero uno sportivo, non riesco più a giocare a calcio con mio figlio»

di Redazione web

Il presentatore tv Jonnie Irwin sta raccontando la sua malattia sui social, provando a mandare messaggi positivi. Ultimamente le condizioni del 50enne, che ha un tumore ai polmoni al quarto stadio, sono peggiorate. Durante un'intervista con il The Sun, Irwin ha dichiarato apertamente: «Sono debole ora, fragile e la mia memoria è terribile... ma sono ancora qui».

Tumore, Jonnie Irwin il conduttore malato terminale: «Questo è il mio ultimo Natale in famiglia, non dirò niente ai miei figli»

Il tumore lascia 6 mesi di vita alla star della tv: «Sapere che i miei figli cresceranno senza un papà mi spezza il cuore»

Il racconto straziante

Dopo la diagnosi del cancro, i medici hanno dato a Jonnie Irwin appena sei mesi di vita. Sta provando a godersi gli ultimi momenti con la sua famiglia, ma le difficoltà di salute non lo aiutano: «Ho provato a giocare a calcio con Rex l'altro giorno, ero in porta e non riuscivo ad avvicinarmi alla palla. È stato frustrante. Sono molto sportivo e all'improvviso è proprio come... era come se fosse la prima volta che provavo a giocare a calcio. Mi sono sentito come un nonno. E questo mi ha un po' stancato».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA