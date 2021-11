Pino D'Angiò, a Oggi è un altro giorno la rivelazione: «Ho subìto sei operazioni». Cosa gli è accaduto

Passato alla storia per il suo singolo "Ma che idea", Pino D'Angiò ha raccontato a 'Oggi è un altro giorno' di Serena Bortone le operazioni che ha subito. «Mi hanno operato sei volte per un cancro alla gola». Ma nonostante il lungo calvario attraversato, il cantante non ha mai smesso di fumare: «So che dovrei smettere di fumare, ma la paura di ammalarmi di nuovo è meno potente del bisogno di nicotina».

Accolto in studio con la sua celebre canzone in sottofondo, Pino D'Angiò ha parlato dei suoi successi e dei cambiamenti nel corso degli anni : nonostante tutto, non ha mai perso il suo amore per la musica.

«Per adesso stiamo sette a zero per me - dice parlando della malattia -, ma prima o poi vincerà lei. Non so come sono sopravvissuto, per fortuna: non lo dico per me, ma per mio figlio, non me lo meritavo e me lo godo finché sarà possibile».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 16:10

