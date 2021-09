Pretelli a Tale e Quale: «Sono io la rivelazione dell'anno, me l'ha detto Carlo Conti»

ROMA - Il secondo posto al Gf Vip, un nuovo grande amore con Giulia Salemi, una hit dell’estate e ora anche concorrente di Tale e Quale Show, il talent di Rai1 condotto da Carlo Conti, dedicato alle imitazioni di cantanti celebri. Insomma, un anno d’oro per Pierpaolo Pretelli, che nel giro di 12 mesi ha visto realizzare tutti i suoi sogni, da commesso a showman. «Conti - spiega l’ex gieffino a Leggo - mi ha definito la rivelazione dell’anno e io sto volando».

Come stanno andando i primi giorni di “scuola”?

«Finora ho interpretato Ricky Martin e Sangiovanni, ora sto preparando Achille Lauro. C’è grande sintonia con i coach, da Emanuela Aureli con le imitazioni, al mio insegnante di canto Antonio Mezzancella, al coreografo Fabrizio Mainini. Ho iniziato a fare le prime imitazioni in casa all’età di 6 anni...».

Com’è il rapporto con Carlo Conti?

«La prima volta che ci siamo visti mi ha chiesto di mio figlio Leonardo. È molto simpatico ed è un’icona di professionalità. Spero di imparare tanto da lui».

Nel cast, anche Stefania Orlando. Com’è stato ritrovarsi dopo il Gf Vip?

«È stato ritrovare un’ex convivente, una persona di famiglia. Per sei mesi, ci siamo svegliati nella stessa casa e abbiamo vissuto insieme. Nel reality nascono dinamiche che possono creare delle divergenze. Ma qui è un divertimento, Stefania è camaleontica».

A proposito di Gf Vip, lo sta guardando?

«Mi ha colpito la storia di Manuel Bortuzzo. Poi ovviamente guardo il Gf Vip Party condotto da Giulia (ride). Quella era casa mia, adesso vedere gente estranea mi fa uno strano effetto. Al Grande Fratello devo tutto. Fino a un anno e mezzo fa vivevo momenti bui, non ero realizzato. Facevo il commesso, ma non ero felice. Tutto quello che ho fatto è per dare un futuro a mio figlio».

Il Gf Vip le ha regalato anche la prima estate da hitmaker.

«La mia canzone L’estate più calda è andata benissimo. Come al solito ero scettico, il solito pessimismo di Leopardi (ride). Invece sono arrivati ottimi risultati per un cantante non professionista».

Con Giulia continuate a far sognare milioni di fan. A quando le nozze?

«Siamo molto felici, complici e innamorati. È una fase cruciale per il lavoro e ci stiamo supportando l’uno con l’altra. Con la fine dei programmi, affronteremo scelte più importanti. È lei la donna della mia vita».

Prossimi progetti?

«Uscirà un nuovo disco che nessuno si aspetta, ma che ha a che fare con quello che sto vivendo ora».

