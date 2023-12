Storie di successo, italiane, di imprenditori che hanno fatto storia. Da domenica 3 dicembre, alle 14.20, su Retequattro, al via la quinta edizione di “Pensa in Grande”, il progetto editoriale televisivo di Videonews. Tre storie raccontate in prima persona da chi ha saputo innovare e investire contribuendo così all’affermazione del brand Made in Italy anche oltre i confini nazionali.

"Pensa in Grande": su Retequattro le storie di grandi imprenditori italiani

Le storie

Sono tre i nuovi appuntamenti targati Videonews con “Pensa in Grande”, in ogni puntata verrà raccontata, attraverso una narrazione coinvolgente e positiva, la storia di grandi imprenditori italiani. I nuovi protagonisti saranno: Marco Brandani, Amministratore Delegato di Maina Panettoni; Alberto Bertone, Fondatore Presidente e Amministratore Delegato di Acqua Sant’Anna; Laura Ferrari, Presidente Ferrari Giovanni Industria Casearia.

Per tutte queste realtà imprenditoriali, nulla sarebbe stato possibile senza un sognatore, un visionario, che "acceso" da una piccola idea, ha saputo pensare in grande. Protagonisti che hanno saputo vivere sfide complesse, che potremmo sintetizzare in una celebre frase di Vincent Van Gogh: "che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi?".

“Pensa in grande” è un programma a cura di Carlo Gorla, con la regia di Roberto Burchielli, produttore esecutivo Martina Vasile, scritto da Beba Slijepcevic con Sara Scorpati.

