Pamela Prati, la rivelazione choc: «Rimasi incinta di Adriano Celentano ma abortii, lo avrei voluto quel bambino»

Pamela Prati, nelle scorse ore, è tornata al centro del gossip e il "co-protagonista" della notizia bomba sarebbe Adriano Celentano. La showgirl e il "Molleggiato" avrebbero, infatti, avuto una relazione e lei sarebbe rimasta incinta. A riportarlo è Dagospia che avrebbe ripreso una vecchia intervista rilasciata da Pamela in cui racconta il suo amore per uno dei cantanti più famosi della musica italiana.

L'intervista di Pamela Prati

Dagospia ha fatto sapere che Pamela Prati e Adriano Celentano avrebbero avuto un flirt. Il sito di gossip lo ha reso noto tramite una vecchia intervista che la ballerina aveva rilasciato qualche tempo fa e dove diceva: «A Roma prima di lui avevo avuto soltanto un amore, consumato prevalentemente in una cella frigorifera fra quarti di bue, con un giovane garzone di macellaio. Ma quando conobbi Adriano Celentano, a vent'anni, ero ugualmente abbastanza innocente. Ci amammo per due meravigliose notti. E ora attendevo un figlio da lui». Poi, Prati avrebbe continuato dicendo: «Quando riuscii a trovarlo e a dirglielo al telefono si comportò come un estraneo imbarazzato. "Ho già i miei figli", mi disse, "potevi stare più attenta" continuò».

La decisione di abortire

Infine, sempre come riporta Dagospia, in questa intervista, Pamela Prati avrebbe dichiarato: «Quel bambino lo avrei voluto, ma non potevo metterlo al mondo da sola e senza denaro.

