Myrta Merlino e il caso Fedez, a Pomeriggio 5 Alessandro Cecchi Paone: «Caduto sulla c***a di cane»

Myrta Merlino è tornata a parlare del Pandoro gate di Chiara Ferragni e di Fedez verso la fine della puntata di Pomeriggio 5 di oggi, 10 gennaio.

«Io ho sempre stimato Fedez e penso che Fedez sia molto meglio di quello che abbiamo visto ieri sui social. Quindi non vedo l’ora di averlo qui. In fondo è la cosa più normale del mondo che Fedez scenda in campo per difendere la donna che ama, sua moglie. Poi però ho fatto un’altra riflessione. E mi sono detta: ma vale la pena – in un momento in cui lei tiene i toni così bassi – rialzarli? Non è contro producente?», si è chiesta la conduttrice verso la fine del programma, in studio, insieme ad Alessandro Cecchi Paone che ha esposto il suo pensiero.

"Che scivolata quella di #Fedez, doveva stare in silenzio"



Il commento di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone ha raccontato il suo pensiero su Fedez e l'intera faccenda del Pandoro gate: «Voglio molto bene a Fedez negli anni passati ha fatto delle bellissime dichiarazioni sui diritti civili e l’ultima campagna sulla donazione del sangue è stata bellissima, ma questa che ha fatto è una scivolata, è caduto sulla cacca di cane».

Mentre Roberta Lanfranchi, anche lei ospite di Myrta, ha detto: «Secondo me dentro quella casa c’è molta sofferenza.

Myrta Merlino ha rinnovato il suo invito ai Ferragnez in puntata per raccontare la loro verità e rispondere a qualche domanda.

