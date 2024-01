Fedez e Myrta Merlino, la frecciata di Selvaggia Lucarelli: «Ha fatto la prima ammissione onesta»

La puntata di Pomeriggio 5 di ieri, 9 gennaio, è stata ricca di colpi di scena, soprattutto dopo la storia su Instagram di Fedez dove derideva i giornalisti del programma di Myrta Merlino, appostati sotto casa sua. Ma facciamo un passo indietro per capire il motivo della loro presenza. Negli ultimi giorni, Chiara Ferragni è stata indagata per truffa aggravata, in seguito alle indagini sul Balocco gate e gli invitati di Myrta Merlino si trovavano appostati sotto casa dell'imprenditrice digitale in attesa di una dichiarazione o uscita pubblica.

I giornalisti hanno trovato, invece, Fedez che usciva da casa in auto con la sua assistente e ha ripreso la scena con il suo telefono, condividendo le immagini su Instagram: «Sotto casa di Matteo Messina Denaro non c'erano tutti questi paparazzi».