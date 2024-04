Myrta Merlino assente a Pomeriggio 5: «Ci vediamo lunedì! Questo weekend ho un impegno, un appuntamento del cuore»

di Dajana Mrruku

Weekend lungo per Myrta Merlino che ha annunciato al suo pubblico televisivo la sua assenza nella puntata di venerdì 5 aprile di Pomeriggio 5. La giornalista ha preso le redini del talk show pomeridiano da settembre, prendendo il posto di Barbara D'Urso che le aveva avute per quasi 15 anni.

Non è la prima volta che Myrta Merlino si assenta dalla conduzione del programma, lo aveva fatto già a febbraio e a marzo. A prendere il suo posto sarà il collega Giuseppe Brindisi. La giornalista ha annunciato in diretta il motivo della sua assenza.

Grazie a tutti per averci seguito! #Pomeriggio5 torna domani alle 17 con Giuseppe Brindisi pic.twitter.com/cKLFVWUtGe — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 4, 2024

Il motivo dell'assenza di Myrta

Myrta Merlino ha annunciato giovedì 4 aprile che oggi non sarà presente in diretta a Pomeriggio 5, che andrà comunque in onda, anche senza di lei. La giornlaista ha detto in chiusura: «Oggi vi saluto in maniera particolare, dandovi appuntamento a lunedì perché domani vi affiderò nelle mani di Giuseppe Brindisi, che sarà qui in questo studio al mio posto. Perché? Perché volerò a New York per prendere parte a un impegno che per me è diventato un appuntamento del cuore. Sarò al Palazzo delle Nazioni Unite per il Change the World Model United Nations.

