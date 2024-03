«Do voce alla Generazione Z ma anche alle donne al bivio»

di Donatella Aragozzini

Dare voce ai giovanissimi e alle donne, ascoltando quello che hanno da dire. È la sfida – vinta – di Monica Setta, che, oltre a condurre da cinque stagioni “Unomattina in famiglia” nel fine settimana di Rai2, sulla seconda rete Rai si è saputa ritagliare uno spazio per trattare i temi a lei più cari, troppo spesso trascurati da una televisione che va perennemente di fretta ed è sempre meno abituata all'ascolto. La giornalista conduce infatti “Generazione Z”, il giovedì in seconda serata, e “Storie di donne al bivio”, il martedì in terza serata.

“Generazione Z” è arrivato alla quarta stagione: ormai è un titolo consolidato.

«Sì, abbiamo ripreso a ottobre, è un programma di servizio pubblico, importante perché c'è necessità di occuparsi di questa fascia d'età, che io conosco bene perché per 6 anni ho condotto la trasmissione “Storie di ragazzi” su RaiGulp. Sono molto soddisfatta perché il programma sta andando molto bene, fa il 4% di share, sopra la media di rete».

Di ragazzi parla anche nel suo libro “Figli imperfetti - La forza e la fragilità della Generazione Z”. Una sorta di compendio del programma tv?

«Sì, è uscito in concomitanza con la partenza del programma, a ottobre scorso. Sono 45 storie che abbiamo trattato in tv, su vari temi che riguardano i ragazzi, come il bullismo, disturbi alimentari e l'autolesionismo, e sono raccontate a due voci: la stessa storia vista dagli occhi dei genitori e da quelli dei figli. Non è un libro che si rivolge ai giovanissimi, come la collana che ho diretto quando ero su RaiGulp, ma è per tutti, per le famiglie, per imparare a conoscere i ragazzi di oggi».

Oltre a occuparsi di giovani, si occupa anche di donne.

«Sì, “Storie di donne al bivio” è un'indagine in corso sulle donne, un talk in cui in ogni puntata ho tre ospiti femminili importanti della politica, dello spettacolo, della cultura, che ci raccontano appunto il bivio davanti al quale si sono trovate nella loro vita. Sta andando molto bene, gli ascolti sono in crescita, tanto che fino alla fine di aprile andrà ancora in onda il martedì in terza serata, ma dal 7 maggio si sposterà nella seconda serata del martedì e del mercoledì: è sicuramente una promozione, ma anche una sfida importante, perché a quell'ora i televisori sono ancora tutti accesi, la platea televisiva è molto più ampia».

Ci può anticipare alcune delle ospiti che avrà nelle prossime puntate?

«Certamente. Avremo Rita Rusic, che parlerà del suo rapporto con Vittorio Cecchi Gori, Jo Squillo, che racconterà la sua esperienza politica con Santoro e la sua maternità elettiva, perché non ha figli ma qualche anno fa ha incontrato una ragazza che considera come figlia, e più avanti avremo Bianca Guaccero e Loredana Lecciso».

