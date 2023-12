Carmen Russo, la rivelazione da Monica Setta: «Con Enzo Paolo Turchi stiamo attraversando un periodo di crisi»

di Redazione web

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono in crisi. Da tempo i rumors su un “periodo no” della coppia si rincorrevano e ieri è stata proprio la showgirl a confermarlo. Ospite da Monica Setta nel programma “Storie di Donne al bivio”, Carmen ha parlato del suo rapporto con il marito, a cui è legata da oltre 40 anni, ma afferma che non si sono lasciati, come il gossip aveva detto.

Carmen Russo e la crisi con il marito

«Io sono tanto arrabbiata. Siamo una coppia della qualche non c'è mai stato niente da spifferare perché abbiamo un rapporto autentico, sincero, vero.

Quindi non si sono lasciati ma la Russo conferma che lei e il marito stanno attraversando un periodo molto difficile. «Esistono tanti periodi complicati, ma io ed Enzo Paolo abbiamo un potere straordinario: ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, facciamo in modo di recuperare. Il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti. Io non so perdonare, a volte non so come mandare giù certi bocconi… E lui è come me. Proprio per questo ci scontriamo e confrontiamo. Questo però non fa finire una storia d'amore, la rafforza, semmai».

