Missouri 4, il tassista Mirko Matteucci da Propaganda Live... a Sanremo 2020

Sanremo 2020

Dice che ogni lungo viaggio comincia con il primo passo... e allora famolo sto passo, no?! Dajeeee!#chefinehafattomirko #missouri4 pic.twitter.com/MzhaQS6aUP — mirko matteucci (@miss0uri4) January 28, 2020

Chi l'avrebbe mai detto? Io qui all'Ariston! A fà che ve lo dico la prossima volta

Una cosa ve la posso dì... non so' venuto a canta'! Tranquilli 😂#chefinehafattomirko #missouri4 pic.twitter.com/2rqfReAKiF — mirko matteucci (@miss0uri4) January 29, 2020

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 17:13

Scomparso dasin dall'inizio della stagione televisiva,ricompare... a. Il tassista romano, al secolo, da qualche mese ha smesso di comparire regolarmente nella trasmissione dell'amico, ma dopo aver annunciato il suo ritorno sui social, è comparso proprio davanti all'Per cause non ancora chiare,in arteaveva lasciato l'impegno fisso che lo aveva legato a Gazebo prima e apoi. In alcuni video, pubblicati sui social, il tassista romano aveva rivelato di essere pronto a tornare a comparire in pubblico: «Mó c'ho tutto er tempo e ve lo dico: sto a tornà! Che soddisfazione! Daje! Prima de subito, praticamente già sto lì».In un video pubblicato ieri, invece, si vedescendere da un'auto. «Dice che ogni lungo viaggio comincia con il primo passo... e allora famolo sto passo, no?! Dajeeee!», la didascalia del tweet in cui, in un video, afferma: «Te pijano, te mettono su un aereo e te dicono: "Vai". Tu chiedi: "Dove?". "Vai". Mah, la temperatura è ottimale, una giornata di primavera, se può lavorà pure a mezze maniche. Andiamo a lavorà, daje!».La destinazione diè rimasta ignota fino a stamattina, quandoha svelato di essere giunto a, come testimonia un video girato proprio davanti al teatro Ariston. «», afferma il tassista. Non è chiaro sesia a Sanremo in 'missione' per conto di Propaganda, ciò che si augura un follower: «Se è così ok, altrimenti il tweet di venerdì lo trovo scorretto nei confronti di Zoro. Sempre pace interiore».