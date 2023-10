Milena Miconi a Verissimo: «Sono caduta nella trappola di un truffatore. L'ho mantenuto. Mi chiedeva di prestargli soldi»

di Redazione web

Milena Miconi a Verissimo ha raccontato la sua storia d'amore un po' travagliata vissuta dopo il successo del Bagaglino. La showgirl che oggi è impegnata con il marito Mauro da 22 anni, prima ha avuto una relazione tossica che le è costata esperienze lavorative, soldi, tempo e tanta sofferenza. Oggi, però, Milena Miconi ha raccontato di stare bene e di essere fiera delle sue due figlie. Ecco cosa ha rivelato la showgirl negli studi Mediaset di Verissimo, a Silvia Toffanin.



La confessione di Milena Miconi

Le minacce

«Sono partita per fare un programma, con la speranza di non vederlo più. Al mio ritorno è rimasto a casa mia ancora per un po'. Mi manipolava, interveniva sul mio lavoro, sulle mie scelte. Mi disse: 'La rete ha deciso di farti un contratto in esclusiva e di farti iniziare un programma televisivo'. Trascorso del tempo e nessun contatto, anche se lui riceveva telefonate e organizzava per me questo lavoro, che non è mai arrivato».



«Mi sono allontanata - ha continuato Milena Miconi -, sono partita per un programma, ho conosciuto Mauro ( il marito, ndr), e poi sono rimasta incinta dopo quattro volte che ci eravamo visti.

