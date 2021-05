Michela Giraud torna alla conduzione di CCN. Ospite della prima puntata Roberto Saviano. Da venerdì 14 maggio alle 23.00 arriva su Comedy Central (canale Sky 128 e in streaming su NOW) la settima edizione del late show seriamente comico e senza peli sulla lingua.

Venerdì 14 maggio alle 23 parte la settima edizione di CCN – Comedy Central News - su Comedy Central (canale 128 di Sky e in streaming su NOW), per il secondo anno con la conduzione irriverente di Michela Giraud. Il pubblico è invitato a dare il meglio di sé: ridere senza ritegno storcendo il viso, sentire la pancia che freme, lasciare che i piedi battano sul pavimento finché i vicini non bussano alla porta.

«CCN e Il Salotto - ha dichiarato il volto di CCN, Michela Giraud - non sono solo due programmi, ma anche delle grandissime opportunità di scrittura e di creatività. Mai come quest'anno i due format si sono fusi insieme in quello che più che un lavoro è stato un enorme divertimento e speriamo che tutto questo si riesca a trasmettere anche a casa».



Puntata dopo puntata gli ospiti saranno messi alla prova con sarcasmo e umorismo, intervistati su temi spinosi attraverso i quali racconteranno la loro visione del mondo. La scommessa è grande, e gli ospiti non sono da meno. Il primo sarà lo scrittore, giornalista e sceneggiatore Roberto Saviano.



Ad affiancare gli ospiti, in ogni puntata di CCN, spazio anche ad un cast di comici imperdibili: Edoardo Ferrario, comico e imitatore e volto conosciuto per i telespettatori del canale con la sua partecipazione a Stand up Comedy e alle passate stagioni di CCN, sarà la special guest della prima puntata, Daniele Fabbri, comico, sceneggiatore e fumettista italiano nei panni inediti del “femministo”, Guia Scognamiglio, attrice e autrice parte del mitico trio in rosa Sbratz, pronta a dare i suoi sarcastici consigli glamour e Le Coliche, il duo comico formato da Fabrizio e Claudio Colica, seguitissimo su YouTube. E ancora: l’autore e speaker radiofonico Riccardo Cotumaccio e il comico, autore e speaker radiofonico Carmine Del Grosso.

CCN - GLI OSPITI DI MICHELA GIRAUD



Ospite della prima puntata lo scrittore Roberto Saviano

A seguire, in ordine di puntata: Colapesce e Di Martino, Paola Barale, Enrico Vanzina, Coma_Cose, la Gialappa’s Band, Brunori Sas, The Jackal e Pintus.







GLI “HOT TOPIC” DI CCN



Dai vaccini al complottismo no vax, la scoperta dello smart e del south working, passando per i giovani dimenticati durante la pandemia e i contenuti mistici di Tik Tok: questi sono solo alcuni dei temi che il programma tratterà con tutta l’attenzione e l’ironia che contraddistingue Michela Giraud e il team di autori. E ancora la rivoluzione del sesso in pandemia e un focus su temi importanti come revenge porn, razzismo e violenza. Per non farsi mancare proprio nulla, si parlerà anche di solitudine ed ego. Michela Giraud è così pronta a sedersi dietro la famosa scrivania di CCN, prendendo spunto dal mondo intorno, senza smettere mai di crescere e trasformarsi, per una comicità sempre al passo con le tendenze e l’attualità.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 15:55

