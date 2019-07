Scontro tra Meloni e Parenzo su La 7: «Falsario come il tuo libro»

Duro scontro tra Giorgia Meloni e David Parenzo durante la trasmissione In Onda, su La7. La leader di Fratelli d'Italia attacca: «Parenzo ha scritto un libro dal titolo I Falsari che è autobiografico, perché manipola i post, miei nello specifico. Mi mette in bocca cose che non ho detto tipo che avrei proposto che le nazioni che non si occupano del ricollocamento non devono avere i fondi dall'Ue Cosa che non ho mai detto». «Se ha dei problemi mi fa una bella querela e ne parliamo in tribunale. Non qui», le ribatte il giornalista. Venerdì 12 Luglio 2019, 10:58

