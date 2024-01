Maurizio Costanzo, uno speciale su Canale 5 per ricordarlo a un anno dalla morte: conducono Maria De Filippi e Fabio Fazio

di Ida Di Grazia

Il prossimo 24 febbraio sarà un anno dalla scomparsa di Maurizio Costanzo. Mediaset per omaggiare uno dei pilastri della tv italianaha deciso di realizzare uno speciale, in onda prossimamente su Canale 5 in seconda serata, che vedrà la conduzione speciale di Maria De Filippi e Fabio Fazio.

Speciale Maurizio Costanzo

Saranno Maria De Filippi e Fabio Fazio a condurre, eccezionalmente insieme, lo speciale Mediaset dedicato a Maurizio Costanzo, a un anno dalla sua scomparsa. A ripercorrere la lunga carriera del grande giornalista, insieme a loro, alcuni tra i più importanti personaggi della tv e della società italiana.



Lo speciale, in onda prossimamente su Canale 5 in seconda serata, come riporta un comunicato Mediaset, «regalerà ai telespettatori che non hanno mai smesso di manifestare stima e affetto per Maurizio Costanzo, filmati e testimonianze inedite».

