Il Tg5 compie 32 anni, gli auguri di Pier Silvio Berlusconi: «Orgogliosi di un telegiornale unico e autorevole come il nostro »

di Ida Di Grazia

Il 13 gennaio 1992 nasceva il TG5, il primo telegiornale che si è confrontato con il notiziario della prima rete di servizio pubblico. A festeggiare i 32 anni di messa in onda l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Buon compleanno TG5

Trentadue anni fa nasceva il Tg5 : era il 13 gennaio 1992. Oggi TG5 è uno dei punti di riferimento dell’informazione italiana: un traguardo raggiunto attraverso credibilità, modernità, innovazione, e il lavoro di tutti i suoi giornalisti.

Il tg diretto da Clemente Mimun è un vero e proprio “servizio per il pubblico”, si legge nella nota Mediaset, avendo come principale riferimento proprio i telespettatori.

Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi

«Il TG5 compie 32 anni. Trentadue anni di credibilità, equilibrio e modernità conquistati grazie al lavoro di tutti i giornalisti del tg e al direttore Clemente Mimun», ha detto l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

«Il TG5 è un patrimonio del nostro Paese, riconosciuto come un punto di riferimento assoluto dell’informazione italiana. Ringrazio tutti i professionisti che in questi anni lo hanno reso un vero e proprio servizio per il pubblico e mando loro un calorosissimo abbraccio. Da editori siamo orgogliosi di un telegiornale unico e autorevole come il nostro TG5».

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Gennaio 2024, 16:45

