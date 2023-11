Matthew Perry, Michael J. Fox rivela: «Donò i suoi primi guadagni per aiutarmi nella ricerca sul Parkinson»

di Tommaso Cometti

Michael J. Fox ha rivelato un retroscena che dimostra ulteriormente la bontà d'animo di Matthew Perry. La star di Friends, infatti, ha aiutato Fox ad avviare la sua fondazione, impegnata dal 2000 nella ricerca scientifica per curare il Parkinson. Come riporta il Daily Mail, il divo di Ritorno al Futuro ha voluto svelare la generosità di Perry, per commemorare la prematura scomparsa dell'attore.

Le parole di Michael J. Fox

L'attore ha raccontato: «In genere preferisco essere discreto, ma stavolta spero che a lui non dispiaccia. Quando, dopo il rinnovo dei contratti, il cast di Friends divenne milionario, Matthew Perry ha firmato un grosso assegno alla mia fondazione.

Fox ha sottolineato l'importanza del gesto: all'epoca, infatti, la sua fondazione stava riscontrando notevoli difficoltà nel reperire i fondi necessari. I due si conoscevano da anni: erano entrambi fan dell'hockey sul ghiaccio e avevano stretto un duraturo rapporto di amicizia. Anche Perry aveva una sua società senza fini di lucro, la Matthew Perry foundation, nata con l'obiettivo di aiutare le persone con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti.

