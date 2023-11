Matthew Perry, la relazione con l'assistente Briana Brancato: «Mi ha salvato la vita»

di Tommaso Cometti

Oltre ai colleghi conosciuti durante le riprese di Friends, c'è un'altra persona che ha rappresentato un pilastro per il compianto Matthew Perry: la sua assistente, Briana Brancato. La donna, secondo l'autobiografia dell'attore, è sempre stata al suo fianco, specialmente nei momenti difficili. Come riporta il Mirror, il libro racconta nel dettaglio il legame speciale tra i due, che è durato fino alla prematura scomparsa di Perry.

Il racconto di Matthew Perry

Nel libro delle sue memorie, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", la 34enne viene descritta dall’attore con lo pseudonimo di “Erin” ed è stata la persona che gli ha letteralmente “salvato la vita”, rimanendogli accanto ogni notte per cinque mesi, mentre si riprendeva da un’operazione al colon. Ma Briana è rimasta al suo fianco anche durante le fasi in cui l'attore ha combattuto con le sue dipendenze: «Durante i mesi in cui dovevo mantenermi sobrio, lei ha dormito a casa mia, aiutandomi a resistere alle tentazioni.

I due si erano conosciuti in una struttura di riabilitazione dove lei lavorava in quel periodo: Perry aveva subito notato in Briana il modo “magnifico” in cui trattava gli ospiti. Si trattava di un profondo rapporto di amicizia, che ha fatto sì che l'attore potesse attraversare i momenti difficili con una persona valida al suo fianco.

Sarebbe stata proprio lei a trovare il corpo senza vita dell'attore nella vasca idromassaggio della sua abitazione. Successivamente, Briana ha scritto sui social: “Gli ho espresso la mia più profonda gratitudine in numerose occasioni, non solo per avermi guidato in una carriera che adoro, ma anche per avermi permesso di prenditi cura di lui per 7 anni. Mi ha portato in un viaggio straordinario. Il mio cuore è pesante, ma celebrare i miei ricordi è il modo più profondo per onorare la sua eredità. Spero che lassù, nell’aldilà, Mattman ci mandi dei segnali. Ne abbiamo davvero bisogno. Sarai per sempre nel mio cuore. Ti amo Matty”.

