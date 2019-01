Martedì 22 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

intervistata da, oggi si è lasciata andare a un ricordo commosso della sua giovinezza. La storica annunciatrice tv, asu Rai1, ha raccontato: «Quando sono andata all’università ho iniziato a guardarmi intorno per cercare di far qualcosa, mi inventavo dei lavoretti. Non c’era la paghetta dei genitori, quindi se volevo qualcosa in più, considerando che mio papà aveva una famiglia con quattro figli, dovevo inventarmi qualcosa: ho dato anche ripetizioni di latino».Non sono mancati altri momenti toccanti nel corso della lunga intervista. L'ex signorina buonasera infatti ha recentemente celebrato le nozze d'argento con il secondo marito, Gabriele Massarutto.«Il matrimonio è stato il 13 dicembre di 25 anni fa, in tuta da sci – ha raccontato la Elmi –. Sul cocuzzolo di una montagna c’è un borgo, con un santuario meta di pellegrinaggio di tre popoli che vivono uno a fianco all’altro: italiano, sloveno e austriaco. Io ogni volta che ci vado rinnovo l’emozione. Abbiamo festeggiato rimettendoci le stesse tute, tornando al santuario e dicendo di nuovo sì: noi da soli davanti al sacerdote. Però ho voluto aggiungere una cosa alla formula: si dice… nella salute e nella malattia, io ho voluto aggiungere nella giovinezza e nella vecchiaia»Ma uno dei momenti più divertenti delle ultime settimane è stato certamente il novantesimo compleanno della collega e amica Nicoletta Orsomando: “Con le mie colleghe abbiamo deciso di andare a prendere una bella torta, di portarle uno champagne e poi un grande orsacchiotto – ha spiegato la Elmi –. Nicoletta ha una collezione di piccoli orsi e per scherzare le abbiamo portato un cuscinone che era un bellissimo orso. Abbiamo portato anche dei fiori. Mi è sembrata molto, molto contenta. Siamo state felicissime, ci siamo abbracciate: proprio una festa gioiosa".Infine: "C’è sempre stato un bellissimo rapporto tra tutte noi, anche se c’era la cosiddetta sana competizione, quella che ti porta a voler fare di più senza far del male. È l’entusiasmo di questo lavoro, ti viene voglia di fare meglio e di più. Questo ci ha sempre un po’ caratterizzato, però l’amicizia di base è vera”.