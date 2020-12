Maradona, a Pomeriggio 5 la chat Whatsapp segreta dei figli prima della morte: «Papà ha vomitato...»

Maradona , spunta la chat Whatsapp tra i figli prima della morte a Pomeriggio 5 . Dalma: «Papà ha vomitato...». Oggi, nel programma condotto da Barbara D'Urso si è tornati a parlare della morte di Diego Armando Maradona. La conduttrice ha mostrato una chat Whatsapp tra i figli del Pibe de Oro, Dalma, Giannina e Diego Jr, la psichiatra Agustina Cosachov e lo psicologo Carlos Diaz. I messaggi, rivelati dalla trasmissione argentina Intrusos di America Tv, sono in mano alla giustizia.

Dalla chat di gruppo - creata all'inizio di novembre durante il ricovero di Maradona per l’ematoma alla testa - emerge la preoccupazione di Dalma, che vorrebbe affiancare un medico di base al padre: «Sono appena stata contattata da una persona che è l’incaricata dei ricoveri domiciliari, papà ha vomitato (ha mangiato gamberoni con aglio e broccoli) ma non vuole che nessuna ambulanza vada a visitarlo. Mi hanno detto che ha parlato con Agustina e che lei gli ha detto che era una decisione familiare. Per questo sto scrivendo. Credo che alcune cose noi familiari non possiamo deciderle. Ecco a cosa servirebbe un medico clinico o quanto meno un medico che risponda per lui».

Il 14 novembre, Dalma ribadisce nella chat: «Leopoldo (Luque) è un neurochirugo e noi stiamo parlando di un medico clinico generico».

