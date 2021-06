Mara Venier stizzita durante Domenica In con alcuni ospiti che non si presentano in studio: «Non è una cosa molto garbata...»

Mara Venier ospita Nino Frassica a Domenica In. Nel corso della puntata promuove il nuovo film dell'attore insieme a Paola Minaccioni invitando tutti a tornare al cinema dopo un lungo periodo di fermo dovuto all'emergenza per la pandemia di Covid. Nel corso della puntata però Mara si offende e non la manda a dire ad alcuni componenti del cast.

L'intervista iniziata con Nino avrebbe dovuto prevedere nella seconda parte l'arrivo del resto degli attori protagonisti del film School of Mafia. In studio arriva però solo Paola: «Scusate, ci sono solo io, gli altri hanno avuto un contrattempo che si chiama Italia-Galles, si la partita degli Europei». Mara resta senza parole, visibilmente delusa e ringrazia l'attrice per aver accettato l'invito: «Sì gli altri hanno tutti riti scaramantici per il prima e il durante», spiega la Minaccioni ma la Venier mostra di non approvare quello che è successo e afferma: «Questa però non è una cosa molto garbata, soprattutto nei confronti di Nino».

Poi si prosegue con la promozione del film e l'invito a tornare al cinema per supportare il mondo dello spettacolo che ha risentito molto delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria.

