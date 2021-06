Mara Venier scoppia in lacrime in apertura di Domenica in: «Scusate, è un momento molto difficile»

Mara Venier dopo una settimana di fermo torna a Domenica In. La conduttrice qualche giorno fa aveva fatto sapere sui social che sarebbe tornata in onda nonostante non avesse ancora risolto i suoi problemi legati a un intervento ai denti che le ha causato problemi a metà del volto. Ma in diretta non è riuscita a nascondere la sofferenza e l'emozione.

All'inizio della puntata Mara ha ringraziato tutte le persone che le sono state vicine in questo momento. La Venier non ha mai nascosto di soffrire molto per questa sua condizione e di aver avuto anche importanti conseguenze psicologiche. «Ringrazio tutte le persone che mi hanno scritto e mi stanno dimostrando la loro vicinanza», afferma visibilmente commossa, «ma anche i miei amici, i colleghi», e a questo punto non trattiene le lacrime e scoppia a piangere.

Mara si ricompone e ringrazia nuovamente: «Scusatemi, vi chiedo scusa ma per me è veramente un momento difficile». Poi però inizia la puntata ringraziando e presentando i suoi ospiti e partendo subito parlando di Covid.

