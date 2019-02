Mara Venier ricorda le conduttrici di Sanremo, ma dimentica Simona Ventura: solo una svista?

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.TI - A un paio di giorni dall’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, a Domenica In Mara Venier ha reso omaggio ai protagonisti passati della kermesse musicale tanto seguita facendo una carrellata delle immagini più iconiche e delle conduttrici che hanno calcato il palco dell’Ariston. Nonostante la lunga parentesi dedicata al Festival – che quest’anno compie ben 69 anni – la zia Mara ha dimenticato di citare e ricordare Simona Ventura tra i presentatori: ricordiamo che Super Simo ha condotto in solitaria Sanremo nel 2004 e che, con il suo ritorno in Rai, ci si aspettava un endorsement a Domenica In considerati gli ascolti che registra ogni settimana. Per questo comportamento, l'ex suocera è stata piuttosto redarguita in rete: : “grave dimenticanza”, “scivolone di stile”, e ancora: “Simona Ventura andava ricordata”, oppure “Cara Simo il pubblico che ti ama non dimentica” Foto@Kikapress/GettyImages