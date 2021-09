Mara Venier, il piccolo incidente che si ripete a Domenica In: «Continuo a perdermeli...»

Mara Venier, per la prima puntata della nuova stagione di Domenica In, sceglie un look 'total white'. La maglia bianca, con la scritta oro "Me sò capita io", ha conquistato tutti i fan, ma poi c'è stato anche un piccolo 'incidente' che si è ripetuto durante la trasmissione.

"È UNA TAGLIA BELLA GRANDE, SÌ?". Mara una di noi quando prova le magliette. #domenicain pic.twitter.com/CMhwOebh42 — Maurizio Kostanzo (@MauryKostanzo) September 19, 2021

Mentre presentava, tra gli ospiti in studio, Antonio Albanese e Paola Cortellesi, per Mara Venier c'è stata una piccola disavventura: i suoi pantaloni bianchi sono letteralmente crollati, ma la conduttrice è riuscita a coprirsi con la sua t-shirt prima di rialzarli. «Vi devo confessare una cosa: sto perdendo i pantaloni. Sono anche dimagrita», ha rivelato Mara Venier. Tante risate in studio, con Paola Cortellesi che si offre di aiutare la conduttrice: «Ti tiro su i calzoni?».

Il problema, per Mara Venier, si è poi ripetuto successivamente, quasi ogni volta in cui doveva alzarsi per accogliere o salutare i vari ospiti che si avvicendavano nello studio di Domenica In. «Niente, oggi continuo a perdermi i pantaloni», ha scherzato la conduttrice.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Settembre 2021, 17:38

