Mara Venier-Filippo Bisciglia, bacio gate al Maurizio Costanzo Show. Poi, il commento: «Maiale»

Il Maurizio Costanzo show va in onda tutti i venerdì sera dopo la programmazione della prima serata. Ieri, nel salotto del marito di Maria de Filippi, tra gli ospiti c'erano anche Mara Venier, Filippo Bisciglia e Giuseppe Cruciani. Il siparietto che si è creato fra i tre è tutto da ridere.

Il bacio gate

Come spesso succede nella trasmissione di Costanzo, tra gli ospiti si creano molti battibecchi divertenti. È successo anche ieri sera quando Bisciglia, presentatore del reality show Temptation Island, ha confessato di aver baciato Mara Venier, che ha avuto un sussulto sulla sedia.

La versione di Filippo Bisciglia

Alla reazione della "zia", Bisciglia ha spiegato: «Ero piccolo, eravamo in piazza Campo dei Fiori, io ero con un gruppo di amici, tu eri bellissima. Parliamo di circa 24, 25 anni fa. Ero un ragazzino. Ti dissi: “Mara, sei bellissima" e tu hai risposto: “Bello della Zia”. Poi ti ho chiesto se ti potevo dare un bacio, tu mi hai preso e mi hai dato un bacetto in bocca».

La risposta di Cruciani

Il giornalista del noto programma di Radio24 "La Zanzara", Giuseppe Cruciani, si è intromesso nella conversazione dicendo: «Se non c’è la lingua non è un vero bacio, non vale» al che Mara Venier, tra le risate generali, ha risposto: «Ma a un bambino do un bacio con la lingua? Ma tu Cruciani sei un porco, maiale proprio di quelli terribili».

