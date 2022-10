Ballando, a Domenica In continua la polemica tra Alberto Matano e Guillermo Mariotto: «Mi scrocchi le sigarette...»

Da Ballando con le Stelle a Domenica In, la divertente polemica tra Alberto Matano e Guillermo Mariotto prosegue a distanza. Ieri sera, nell'ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci, il giornalista e conduttore aveva preso un po' in giro, scherzosamente, lo stilista e giurato: «Ci vorrebbe il traduttore simultaneo per capirlo».

Domenica In, la polemica tra Matano e Mariotto

Nello studio di Domenica In, la scherzosa polemica tra Alberto Matano e Guillermo Mariotto è proseguita a distanza. Il giurato di Ballando con le Stelle è presente in studio, mentre Matano è in collegamento telefonico. Quest'ultimo insiste nel ribadire che a volte è difficile capire i giudizi e i commenti di Mariotto, che a quel punto sbotta scherzosamente: «Ma se ieri sera, poi, mi hai detto di andare in balcone a fumare?». Mara Venier resta sbigottita: «Conosco Alberto Matano da tanto tempo, non fuma». E Guillermo Mariotto, vulcanico e divertente, replica così: «Ma se mi scrocca sempre le sigarette, mi finisce i pacchetti... Tu sei comodo a casa, in collegamento, io invece devo stare qui in studio, accanto alle perpetue della tua finta parrocchia».

Guillermo Mariotto su Paola Barale

Una cosa è certa: forse Alberto Matano ha ragione quando dice che a Guillermo Mariotto servirebbe un traduttore simultaneo. La conferma arriva quando il giurato parla delle prestazioni della concorrente Paola Barale, in cui il concetto va interpretato: «Lei ha questo modo di porsi, un po' masochista. Si presta a farsi frustare dalla giuria, ha questo modo di porsi che la rende una bella persona. Forse dice troppo spesso "io questo non lo so fare", "io sono negata", "io non sono sexy". A questo punto, invece di una giarrettiera, dovrebbe indossare il silicio». Ovviamente, Mariotto intendeva dire cilicio. E Alessandra Mussolini, che siede accanto a lui, commenta subito così: «Io non ho capito nulla, ha ragione Alberto Matano».

