Mara Venier in lacrime alla festa di compleanno (72 anni). Poi, i momenti romantici, balli e abbracci con gli amici Vip

Mara Venier spegne 72 candeline (tanti auguri!). Ieri la festa di compleanno della conduttrice di Domenica In in compagnia del marito e degli amici in uno storico locale nel cuore di Roma. Salta, canta e ci scappano le lacrime: Mara Venier si è goduta la serata fino a tarda notte. A documentare il party, le Instagram Stories degli invitati che la conduttrice non ha potuto far a meno di condividere oggi sul suo profilo.

La festa di compleanno

Eleonora Daniele, Andrea Sannino, Franco Ricciardi, Claudio Santamaria e l'immancabile amico del cuore Alberto Matano. Solo alcuni degli amici presenti alla festa della zia Mara. Per celebrare al meglio la ricorrenza, la conduttrice ha scelto il Jackie O’, uno dei ristoranti più ambiti di Roma.

Tra balli scatenati e torte di compleanno, non sono mancati i momenti romantici col marito Nicola Carraro: abbracciati, marito e moglie, si sono lasciati andare con un lento che ha commosso tutti i presenti, che hanno immortalato il momento per poi postarlo sui social.

Poco prima del party la zia più famosa e amata d'Italia aveva pubblicato su Instagram una foto mentre fa un giro in gondola a Venezia e si auto augura buon compleanno: «Pubblico questa foto della mia Venezia, dove sono nata e dove il mio cuore è rimasto…», ha scritto a corredo dello scatto nella splendida cornice di Venezia.

