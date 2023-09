Manuela Arcuri, «cattiva e malvagia»: il ritorno al cinema è diabolico

di Luca Uccello

Manuela Arcuri è pronta a tornare. Sexy e provocante come un tempo. Come l'abbiamo conosciuta. Torna sul piccolo e grande schermo dopo aver deciso di fare a tempo pieno la mamma. E che mamma. «Io, quando è nato Mattia, ho volutamente smesso di lavorare, perché avere un figlio era un sogno e, quando sono riuscita a realizzarlo, ho scelto di dedicarmici completamente. Il rapporto che abbiamo costruito mi fa dire che è stata la scelta giusta. Ora sono pronta a riprendere percheé lo è anche lui». Ma non ancora per la Casa del Grande Fratello: «Ancora no, vorrebbe dire stare troppo lontani e andremmo in crisi entrambi. Ma mai dire mai».

Manuela Arcuri «cattiva e malvagia» ai cinema

Una mamma che però non ha rinunciato a lavorare. «A livello di ficton il mio lavoro è stato rallentato, questo è innegabile - racconta a Chi -.

Meglio dire un pentolone a quanto pare: «C’è una produzione per il cinema in collaborazione con la Spagna, un film horror che si intitola Beautiful Girls, in cui avrò il ruolo di una donna molto cattiva, malvagia, quasi diabolica, che mi diverte molto: dovrei cominciare a girarlo a inizio 2024. C’è una miniserie per la tv, una storia vera in cui interpreto la moglie di un onorevole, per cui ancora si sta scrivendo la sceneggiatura e definendo l’emittente. Poi un film in coproduzione con Malta intitolato Il principe azzurro non esiste, che dovrei iniziare in primavera. E infine un progetto in cui tornerò a un ruolo sexy e provocante».

Ma Manuela si sente ancora sexy? Al settimanale diretto da Alfonso Signorini non dice di no: «Quel ruolo lì, oggi, non potrei più farlo, ce ne sono tanti altri più adatti alla mia età che non avrei potuto ricoprire allora. Questo però non vuol dire che rinneghi quel periodo là, che è stato per me un periodo splendido e che ho vissuto pienamente».

Oggi però Manuela Arcuri non poserebbe nuda per un calendario: «Credo proprio di no, perlomeno non così succinto».

E in futuro in casa potrebbe esserci un altro attore: «Mattia è affascinato dal mio lavoro, da tutto quello che faccio: (...) ne è rimasto incantato, al punto che ha già deciso di voler fare l’attore da grande».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 09:42

