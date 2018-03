Luca Onestini e Ivana Mrazova, dalla crisi a Temptation Island? La coppia rivela la verità

Lunedì 5 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

tra crisi e la possibile partecipazione all'edizione Vip di Temptation Island: la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e svelare ai fan tutta la verità.LEGGI ANCHE ---> Ivana Mrazova e lo scherzo delle Iene: Luca Onestini "a letto con la sexy personal trainer"​ I due si sono conosciuti durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. L'ex tronista aveva sofferto non poco per la fine della storia con Soleil Sorgé, ma sembra essersi consolato con la modella ceca: il loro amore, prima nascosto e poi annunciato al mondo, aveva conquistato molti fan.LEGGI ANCHE ---> Luca Onestini e Ivana Mrazova, dediche d'amore su Instagram: "5 mesi fa… Qua ho trovato la mia felicità" Nelle ultime settimane si è parlato prima di una crisi e poi di un possibile approdo a Temptation Island: la coppia ha negato entrambe le ipotesi, incalzata dai continui commenti dei follower. Ivana, infatti, ha specificato ad alcune ragazze che chiedevano di scongiurare la partecipazione al reality: «Assolutamente no, tranquille». E Luca ha aggiunto: «Per tutto ciò che riguarda me e Ivana dovete ascoltare soltanto noi non ci sono altre persone che parlano a nome nostro, va bene? Un bacione».LEGGI ANCHE ---> Ivana Mrazova e Luca Onestini a 'Verissimo': «Mi ha appiccicata al muro e mi ha baciato»