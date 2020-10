Flavia Vento, lite a Domenica Live con la sorella Sabina: «Non è mai venuta a trovarmi». Ecco cosa è successo

Lite - e pace, o quasi - in diretta tra Flavia Vento e la sorella Sabina a Domenica Live. Vari i temi al centro del dibattito. Sabina ha detto alla sorella che dovrebbe andare dallo psicologo. Flavia ha rilanciato che nessuno l’ha mai aiutata, soprattutto con i suoi cani. Proprio per badare a loro avrebbe lasciato la casa del Grande Fratello Vip.

Leggi anche > Maria Teresa Ruta, parla la ex del marito Roberto: «Lui ha cominciato a frequentarla quando stavamo ancora insieme»

«Nessuno mi ha mai aiutata con i miei cani - dice Flavia Vento - nemmeno a portarli fuori. Mia sorella in tre anni non mi è mai venuta a trovare».

Barbara D’Urso mostra un video in cui si vede Flavia che prega e con i suoi cani. Sabina ride e commenta:«Vuoi che ti dica quello che penso? Siamo fatti per avere un compagno, per condividere la vita non con sette cani ma con una persona e penso che Flavia non si renda conto che bisogna cercare di trovare spazi per fare entrare le persone. Non ti puoi nascondere dietro sette cani».

Flavia contesta: «Prima devi trovare la tua felicità dentro di te. Ho avuto solo compagni sbagliati».

Barbara D’Urso chiede perché Sabina non sia mai andata a trovare Flavia.

«Noi siamo figlie degli stessi genitori ma siamo profondamente diverse - commenta Sabina - Flavia cambia casa ogni due/tre anni. Io sono la persona più ordinata di questa terra, lei la più disordinata. Non riesco a vedere sette casi che governano in casa. Lei è un personaggio, fa cose da personaggio».

Flavia rilancia: «Però quando avevo preso casa in affitto a Sabaudia, sei venuta ospite in casa. Perché quello andava bene e a Roma invece quando avevo bisogno d’aiuto?». E poi: «Guarda che io vivo in una casa ordinata. Le faccio io da psicologa, è da quando sono piccola che lei vuole dimostrare di essere migliore di me, perché i genitori danno più attenzione alla seconda figlia».

«In realtà, io ho dovuto sempre lottare per essere all’altezza del figlio maschio che i miei genitori avrebbero voluto», afferma Sabina

Barbara D’Urso propone alle due di fare pace, visto che le problematiche non sono profonde. Sabina accetta, Flavia anche ma ammette di crederci poco. E Sabina rilancia: «Perché non la fate rientrare nella casa de Grande Fratello e vediamo se ci rimane?».

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Ottobre 2020, 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA