Lily-Rose Depp e The Weeknd in The Idol: «Una favola dark tra pop, sesso e celebrità» A Cannes la serie scandalo che andrà in onda su Sky







di Alessandra De Tommasi Masturbazione, asfissia erotica, droga, alcol, nudità: la serie The Idol (dal 5 giugno su Sky e NOW dopo la premiere al Festival di Cannes) vuole scandalizzare a tutti i costi grazie alla firma di Sam Levinson di Euphoria. La protagonista, “l’idolo” del titolo, è Jocelyn, una giovane, fragile e disinibita popstar interpretata da Lily-Rose Depp (figlia di Johnny e di Vanessa Paradis). Dopo la morte della madre e vari crolli emotivi, la cantante torna in scena più sexy che mai. E manda a quel paese il “coordinatore d’intimità” (la figura che è stata introdotta sui set dopo il MeToo per tutelare gli attori nelle scene intime), chiudendolo in bagno per ore. Perché anche l’ostentazione del suo corpo in pose provocanti rientra, a suo dire, in un atteggiamento femminista. «La fama è così – commenta Lily-Rose Depp – ma artiste forti e influenti sono riuscite a non lasciarsi definire, come Sharon Stone in Basic Instinct».

Ma questa è solo la punta dell’iceberg: quando incontra un impresario di nightclub piuttosto ambiguo, Tedros (interpretato da Abel “The Weeknd” Tesfave), finisce in una spirale discendente di eccessi mascherati da emancipazione. «Per me – concorda The Weekend – questa è una favola dark che racconta accuratamente l’industria musicale, grazie anche a una colonna sonora incredibile, proprio come successo con Euphoria».

La finzione si è lasciata prendere un po’ troppo la mano e sono circolate accuse su comportamenti fuori controllo durante i ciak. Il creatore smentisce durante l’incontro stampa: «Non è assolutamente vero: quando mia moglie mi ha letto l’articolo di Rolling Stone ho pensato che avremmo svoltato: con tanta pubblicità diventeremo il progetto più chiacchierato dell’estate». Lily-Rose Depp svicola: «La gente pretende di conoscere davvero una celebrità, ma non sa cosa succede nella sua quotidianità, sotto la superficie. Sei costantemente guardato a vista, ma nessuno ti vede davvero. Io l’ho capito ancora meglio elaborando i pensieri di Jocelyn». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 08:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA