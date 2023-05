Jeff Bezos si risposa dopo il divorzio da 37 miliardi: chi è la fidanzata che gli ha detto «sì» sul suo yacht da sogno

di Redazione web

Jeff Bezos si sposa. Il terzo uomo più ricco al mondo ha chiesto la mano alla fidanzata Lauren Sanchez, al suo fianco da 5 anni. Il fatidico «sì» è arrivato sul suo yacht da 500 milioni di dollari, ormeggiato al largo di Cannes, dove i due sono in vacanza per il festival del cinema.

Chi è Lauren Sanchez

I due sono inseparabili da 5 anni. La notizia del fidanzamento è stata resa ufficiale nel 2019, dopo il divorzio di Bezos di sua moglie, che era rimasta con lui per 24 anni. MacKenzie Scott ha ottenuto dall'ex marito 37 miliardi di dollari, una parte dei quali sono stati donati in beneficenza .

Lauren Sanchez è una giornalista, premiata con l'Emmy Award. Sánchez è nota per essere apparsa come ospite ospite in "The View", co-conduttrice dello spettacolo "Good Day LA" di Fox 11 e conduttrice di "Extra", il programma televisivo di intrattenimento.

