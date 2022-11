Jeff Bezos, in beneficenza il patrimonio da 124 milardi di dollari: ecco a chi lo donerà

Jeff Bezos, fondatore di Amazon, donerà in beneficenza la maggioranza della sua ricchezza, pari a 124 miliardi di dollari, devolvendola alla lotta al cambiamento climatico e a sostenere coloro che si battono per l'unità a fronte delle profonde divisioni politiche e sociali. Lo ha detto Bezos in un'intervista a Cnn in occasione della consegna del premio Bezos Courage and Civility Award alla regina del country Dolly Parton.

Bezos e la sua prima intervista accanto alla nuova compagna Lauren Sanchez

Nella sua prima intervista accanto alla compagna Lauren Sanchez da quando hanno iniziato a frequentarsi, Bezos risponde con un secco «sì» a chi gli chiedeva se intendesse donare in beneficenza la maggior parte della sua ricchezza. «La cosa difficile è capire come farlo. Non è facile. Sto riscontrando che la filantropia non è facile», ha detto Bezos. L'intervista è stata accordata per portare alla ribalta il Bezos Courage and Civility Award, consegnato quest'anno a Dolly Parton. «Quando si pensa a Dolly tutti sorridono. Tutto quello che vuole fare è portare luce nella vita degli altri e non potevano pensare a nessuno che meglio di lei potesse ricevere il premio. Sappiamo che farà grandi cose», ha messo in evidenza Sanchez.

Dolly Parton riceve per premio un assegno da 100 milioni di dollari

La regina del country Dolly Parton vince il Bezos Courage and Civility Award e riceve un assegno da 100 milioni di dollari. «Siamo orgogliosi di avere come vincitrice una donna che mette il cuore in ogni aspetto del suo lavoro. Non vediamo l'ora di vedere cosa farai con questi 100 milioni», ha twittato Lauren Sanchez, la compagna di Jeff Bezos. «Farò del mio meglio per fare del bene con questi soldi», ha cinguettato in risposta Parton.

