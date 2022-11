Jeff Bezos, l'ex moglie MacKenzie Scott dona 2 miliardi in beneficienza: è il tesoretto della separazione dal numero uno di Amazon

di Redazione web

Mackenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos, ha fatto sapere di avere donato in beneficienza circa 2 milioni di dollari. Il denaro deriva tutto dalla separazione dal numero uno di Amazon, avvenuta nel 2019.

La beneficienza

Negli ultimi sette mesi Mackenzie Scott ha donato in beneficienza circa 2 miliardi di dollari a 343 organizzazioni che sostengono le voci e le opportunità delle persone provenienti da comunità svantaggiate. Secondo le stime di Forbes, da quando è avvenuta la separazione da Bezos, la donna avrebbe donato in tutto 14,4 miliardi di dollari a 1500 organizzazioni.

La filosofia delle donazioni

La filosofia delle donazioni di Scott prevede che poi lei non sia protagonista di tali offerte, ma che le aziende decidano in che modo investire il denaro. All'inizio di novembre, Forbes ha scritto: «sono stati Scott e il suo team, non gli uffici nazionali delle organizzazioni, a scegliere quali consigli delle ragazze scout e quali capitoli del Grande Fratello e della Sorella maggiore hanno ricevuto i fondi».

