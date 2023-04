Forbes, i più ricchi del mondo sono i francesi Arnault e Bettencourt: scalzati Musk e Bezos. Ferrero primo tra gli italiani

di Redazione Web

Sono francesi l'uomo e la donna più ricchi del mondo. Il lusso batte la tecnologia: Bernard Arnault e Francoise Bettencourt Meyers, l'uno a capo dell'impero del lusso Lvmh, l'altra vicepresidente del gruppo L'Oreal ereditato dal nonno, guidano la nuova classifica dei Paperoni stilata da Forbes, scalzando dal tetto del mondo i big dell'hi-tech Elon Musk e Jeff Bezos.



Primo tra gli italiani si conferma Giovanni Ferrero in trentesima posizione, seguito a distanza da Giorgio Armani, 157mo, e Silvio Berlusconi, 352mo. E invece, Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, è sceso al sedicesimo posto con un patrimonio di 64,4 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti sono il Paese più presente in classifica, con 735 patrimoni e un totale di 4.500 miliardi. La Cina resta seconda, con 562 miliardari e un patrimonio totale di 2.000 miliardi, seguita dall'India, con 169 miliardari per un totale di 675 miliardi.

La top 10 dei Paperoni

Elon Musk

Patrimonio netto: $219 miliardi

Fonte di ricchezza: Tesla, SpaceX

Residenza: Austin, Texas

Jeff Bezos

Patrimonio netto: $171 miliardi

Fonte di ricchezza: Amazon

Residenza: Seattle, Washington

Bernard Arnault e famiglia

Patrimonio netto: $158 miliardi

Fonte di ricchezza: LVMH

Residenza: Parigi, Francia

Bill Gates

Patrimonio netto: $129 miliardi

Fonte di ricchezza: Microsoft

Residenza: Medina, Washington

Warren Buffett

Patrimonio netto: $118 miliardi

Fonte di ricchezza: Berkshire Hathaway

Residenza: Omaha, Nebraska

Larry Page

Patrimonio netto: $111 miliardi

Fonte di ricchezza: Google

Residenza: Palo Alto, California

Sergey Brin

Patrimonio netto: $107 miliardi

Fonte di ricchezza: Google

Residenza: Los Altos, California

Larry Ellison



Mukesh Ambani il più ricco d'Asia

Mukesh Ambani, il tycoon di Mumbai a capo di Reliance Industries, un impero che spazia dal petrolio alle vendite al dettaglio passando per la telefonia, ha riconquistato la posizione di uomo più ricco d'Asia, che gli era stata strappata da Gautam Adani, nella classifica dei miliardari 2023 di Forbes, resa nota oggi. Con un patrimonio netto valutato attorno agli 83,4 miliardi di dollari, Ambani risulta, oltre che il più ricco dell'intera Asia, al nono posto nella scala dei più ricchi al mondo.

Forbes scrive che nel 2022 la Reliance Industries è stata la prima azienda indiana a sorpassare i 100 miliardi di dollari di utile. Guatan Adani, che fino al 24 gennaio di quest'anno era il terzo più ricco al mondo è precipitato al 24 posto, dopo avere visto il suo patrimonio contrarsi in poche settimane da 126 miliardi di dollari a 47,2 a seguito del report dell'hedge fund statunitense Hindenburg Research.

Gli indiani più ricchi nella classifica di Forbes

Gli indiani più ricchi, nella classifica di Forbes, dopo Ambani e Adani sono il magnate del software Shiv Nadar, il re dei vaccini Cyrus Poonawalla, il magnate dell'acciaio Lakshmi Mittal, la matriarca Savitri Jindal dell'omonimo gruppo, Dilip Shanghvi della farmaceutica Sun Pharma, e Radhakishan Damani della catena di mall di lusso Avenue.

Tra le new entry nella classifica degli indiani i due fratelli di Bangalore Nikhil e Nithin Kamath, fondatori della Zerodha e i più giovani tra i Paperoni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 20:08

