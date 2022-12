Forbes, ecco gli uomini più ricchi del mondo: Arnault in testa. Da Ferrero a Landini Aleotti, gli italiani in lista

Cambia la classifica dei più ricchi del mondo. Forbes ha redatto l'ultimo aggiornamento, che vede un cambio al vertice. Il re dei Paperoni è Bernard Arnault, chairman e ceo di Lvmh, con un patrimonio pari a 180,5 miliardi di dollari. Dietro c'è Elon Musk, che ha investito circa 44 miliardi del suo patrimonio per prendere in mano Twitter. Il suo patrimonio stimato è 162,9 miliardi di dollari. Al terzo posto non c'è il Ceo di Amazon Jeff Bezos (che, invece, scende al quarto con 109,6 miliardi di dollari) ma Gautam Adani, chairman del gruppo Adani, società per il commercio di materie prime.

Chi sono gli italiani più ricchi

Gli italiani che sono riusciti a piazzarsi in classifica sono 51. Al primo posto, intoccabile, c'è Giovanni Ferrero, amministratore unico dell’industria dolciaria di famiglia Ferrero, nonostante abbia perso circa 10 posizioni. L'imprenditore italiano ha perso 10 posizioni in classifica generale, ma resta saldo al primo posto tra i conterranei. Al secondo posto si attesta lo stilista Giorgio Armani (anche se con un netto calo di patrimonio), mentre al terzo si trova il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini, mantiene la quarta posizione tra i più ricchi in Italia. In classifica anche Piero Ferrari, Luca Stevanato, Giuseppe Crippa e Luca Garavoglia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Dicembre 2022, 11:45

