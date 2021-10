Le Iene torna stasera, al timone Nicola Savino (con 10 donne). «Ma vorrei tornasse la Marcuzzi»

Da stasera Le Iene tornano su Italia 1 e lo fanno con un rinnovato parterre di conduttrici: al timone ci sarà Nicola Savino affiancato da dieci conduttrici diverse, assoluta novità di questa edizione. E' lo stesso Savino ad aver rivelato i nomi delle conduttrici, commentandole in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Diverse per estetica e competenza, le conduttrici sono state scelte per tutti: dagli amanti dello sport, della comicità e ai nostalgici del bel canto.

Nicola Savino, affiancato dalla Gialappa’s Band, faranno gli onori di casa e sarà il filo conduttore tra una puntata all’altra: dichiara di essere sereno e di conoscerle quasi tutte. Se dovesse fare un nome con cui ha maggiore confidenza sarebbe quello di Elena Santarelli, ma ha già lavorato anche con Michela Giraud. Chi invece suscita in lui maggiore curiosità è Ornella Vanoni, per la quale ha un debole, da sempre ha confessato.

Seppur non s'intende di sport, Savino dovrà condurre anche con i colossi Federica Pellegrini, con cui ha in comune la paura di nuptare in mare aperto, e Paola Egonu su cui dichiara: «Dovrò fare dei salti per farmi sentire dalla Egonu» ha ironizzato per la differenza d’altezza. E poi Madame, di cui apprezza la musica.

Insomma, Savino si è mostrato preparato anche se mancavano alcuni nomi tra i dieci ufficializzati. A fine intervista gli hanno chiesto di fare il nome di un’undicesima conduttrice da suggerire. E lui ha fatto quello di Alessia Marcuzzi: «Sarebbe bello che tornasse anche lei, ha sempre la porta aperta e io sono sicuro che sarà con noi di nuovo. Mi sbaglio. Ma magari non mi sbaglio».

Lo stesso Davide Parenti, padre e autore del programma, ha aperto al ritorno di Alessia Marcuzzi a Le Iene. Parenti ha parlato di un legame con la conduttrice e si è detto dispiaciuto per la pausa che lei ha deciso di prendersi. «Sono convinto che la rivedremo».

