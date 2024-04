Le Iene, gli ospiti della puntata di oggi: la storia di Franco Antonello e suo figlio Andrea

di Redazione web

Le Iene tornano martedì 2 aprile con una puntata scoppiettante ricca di ospiti e storie, pronte a far sorridere e commuovere il pubblico. C'è la cantante Clara Soccini, meglio conosciuta come Clara che, con la sua canzone "Diamanti Grezzi" è stata una delle protagoniste dell'ultimo Festival di Sanremo. Ospiti anche i The Kolors che, insieme a Nicolò De Devitiis raccontano la loro giornata. E poi la storia di Franco Antonello e suo figlio Andrea. L'intervento di papà e figlio, che il pubblico conosce ormai da anni, nella giornata dedicata all'autismo.

La storia di Franco e Andrea Antonello

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, Franco Antonello insieme a suo figlio Andrea, 31 anni, con disturbi dello spettro autistico dalla nascita, salgono sul palco della trasmissione al fine di sensibilizzare sulla consapevolezza e la comprensione del disturbo. La loro storia, nota al pubblico dal 2010 grazie ai servizi di Giulio Golia, viene ripercorsa anche durante la puntata del 2 aprile.

I due hanno sempre fatto tutto insieme e si sono fatti conoscere al pubblico italiano qualche anno fa, perché avevano deciso di intraprendere un viaggio in moto tra le bellezze italiane. Franco e Andrea vorrebbero far capire alle persone che la diversità non deve essere un ostacolo ma un ponte tra le persone.

Andrea a Ballando con le Stelle

Andrea ha anche partecipato a Ballando con le Stelle come ballerino per una notte. Il ragazzo, in pista, non sbaglia nulla e fu bravissimo tanto che il pubblico, al termine della sua esibizione, si alzò in piedi ad applaudirlo. In un'intervista rilasciata a Il Gazzettino, papà Franco Antonello aveva detto: «Ci hanno chiamati loro. Le cose quando nascono spontaneamente diventano ancora più belle… Un’occasione per sostenere progetti che servono a quelle famiglie che non hanno la possibilità di mostrarsi. Noi diamo un aiuto e così, dove ci invitano, noi andiamo».

