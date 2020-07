La nascita di MTV: su Blaze il documentario sul canale musicale che ha fatto la storia

Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 15:19

Sabato 1 agosto alle 21.00, su Blaze (canale 124 di Sky) in prima visione assoluta il documentario che ripercorre la genesi dell’emittente che ha rivoluzionato la musica e il modo di seguirla in tv, lanciando artisti, mode e stili.È il primo agosto del 1981, sulle tv degli Stati Uniti va in onda la rivoluzione: le immagini sono quello dello sbarco della Luna del 1969, solo che al posto della bandiera a stelle e strisce ce n'è un'altra, dai colori sgargianti e con la scritta MTV. Già dal suo esordio MTV (inizialmente acronimo di Music Television) impresse una svolta epocale alla scena musicale e televisiva americana: le scene dell’allunaggio dell’Apollo 11 sono introdotte dal creatore dell’emittente, John Lack con le parole “Ladies and gentlemen, rock and roll!” Il primo video trasmesso mostrò subito lo spirito del canale: si trattava del “Video Killed The Radio Star” della band britannica The Buggles, canzone paradigmatica che sottolineava come l’era della televisione e dei video avrebbe sostituito quella della radio.A quasi quarant'anni da quel giorno, sabato 1 agosto alle 21.00, Blaze (in esclusiva su Sky al canale 124) propone in prima visione assoluta, il documentario La nascita di MTV. Attraverso immagini di archivio, lo speciale ricostruisce nel dettaglio il successo planetario del canale, dando la parola ai protagonisti di questa incredibile avventura: autori, VJ e, ovviamente, gli artisti, da Sting a Brian Ferry, da Billy Idol agli Eurythmics.Punto di riferimento per il mondo musicale (gli artisti facevano a gara per apparire sull’emittente televisiva), si trasformò in un vero e proprio brand di pop-culture per generazioni di teenager.