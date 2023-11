La Caserma, Andrea fa coming out: «Sono gay, non mi interessano le ragazze»

di Alessia Di Fiore

Durante la prima puntata della nuova edizione del programma Rai "La Caserma", uno dei concorrenti confrontandosi con i suoi compagni di stanza in merito alle loro compagne, si è dichiarato non interessato a loro in quanto gay. «Le mie preferenze? Io sono gay», ha detto Andrea ai suoi compagni.

Il coming out di Andrea

Lui si chiama Andrea Gramiccia e viene da Roma: «Sono un ragazzo molto timido - ha detto - credo che la timidezza sia il mio punto debole. Però sono anche un ragazzo abbastanza solare che cerca di nascondere il suo lato timido con il sorriso. Non mi piace stare al centro dell’attenzione e infatti quando sono intorno a troppa gente mi agito e comincio a vergognarmi».

«Non ho fiducia in me stesso, ma zero proprio. Ho passato un periodo di depressione perché mi ero innamorato, ma questo amore non poteva essere ricambiato e sono stato malissimo.

E ancora: «Ho paura di non ambientarmi qui a La Caserma. Stando un periodo con persone che non ho mai conosciuto mi mette un po’ di agitazione. Spero di non rovinarmi questa avventura. Partecipo per dimostrare a me e agli altri che ce la posso fare. Voglio combattere la mia timidezza e far vedere che in qualcosa posso valere pure io e questo mi ha spinto a venire». Le parole sincere di Andrea sono state apprezzate dal pubblico, che hanno capito le sue difficoltà nell'esporsi davanti al pubblico alla sua giovane età.

