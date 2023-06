Il dramma di Jonnie Irwin, il conduttore malato terminale: «Lascio la mia famiglia, non voglio stare con loro quando soffro»

di Redazione web

Jonnie Irwin è un conduttore televisivo britannico che è molto famoso in Inghilterra per essere stato al timone di vari programmi tv. Il presentatore, che è molto seguito sui social, ha scoperto di essere malato di tumore ai polmoni che, purtroppo, ha raggiunto il quarto stadio e lo rende ogni giorno più debole. Jonnie sta raccontando la sua battaglia contro il cancro sul proprio profilo Instagram dove cerca di dare una speranza a chi, sfortunatamente, si trova nella sua stessa situazione. In una recente intervista ha parlato del rapporto con la sua famiglia.

Le dichiarazioni di Jonnie Irwin

Jonnie Irwin sta cercando di vivere al massimo tutti i momenti che la vita gli sta offrendo: con i suoi amici, con i suoi figli e con la sua famiglia. Purtroppo, però, non si trova in una situazione semplice e, ogni giorno, si trova a lottare con il dolore che lo pervade. In una recente intervista rilasciata a Hello!, il conduttore ha detto che, a volte, ha bisogno di allontanarsi dai suoi cari: «Mi allontano in diverse occasioni perché non sono bravo a stare nemmeno con me quando soffro. Sono come un orso con il mal di testa e non voglio che la mia famiglia sia vicino a me e mi veda in un certo stato».

Inoltre, qualche tempo fa, Jonnie Irwin aveva spiegato nel podcast OneChat, come la malattia influenzasse il suo umore: «Ho un carattere molto irascibile già di mio e sicuramente il cancro non ha migliorato la situazione».

Jonnie Irwin e il rapporto con la famiglia

Jonnie Irwin è sposato con Jessica Holmes con la quale ha tre figli: Rex e i gemelli Rafa e Cormac. I bambini, proprio per suo volere, non sanno nulla della sua malattia e il conduttore si ripete sempre che desidera godersi ogni momento con loro essendo felice e spensierato.

