L'Iran attacca Israele, Sabrina Ferilli: «Dopo l'attacco all'ambasciata iraniana si aspettavano fiori e cioccolatini?»

L'Iran ha lanciato un attacco senza precedenti contro Israele nella notte tra il 13 e il 14 aprile. Centinaia di droni si sono abbattuti su Gerusalemme, quasi tutti neutralizzati da Iron Dome, il sistema di difesa aerea israeliana. L'escalation aumenta le paure di un allargamento del conflitto, che con gli Stati Uniti e l'Europa al fianco dello Stato israeliano pronti a intervenire in caso che le cose dovessero precipitare ulteriormente. A sorpresa, sulla vicenda è arrivato anche il commento di Sabrina Ferilli. Ecco cosa ha detto l'attrice.

Iran attacca Israele, cosa ha detto Sabrina Ferilli

Con una storia su Instagram Sabrina Ferilli ha commentato l'attacco di Teheran contro Israele. «Avendo Israele attaccato l'ambasciata iraniana, dubito che ci si aspettasse in cambio fiori e cioccolatini.

La sua posizione su Israele aveva fatto discutere anche in occasione degli Oscar, quando aveva commentato (sulle orme di Massimo Ceccherini che aveva detto «faranno vincere gli ebrei») così scatenando le polemiche: «Se dovesse vincere l'Oscar "La zona d'interesse", so perché vincerebbe, non certo perché è un film migliore di lo Capitano. Io tifo Italia, tifo Garrone».

