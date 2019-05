Ilary Blasi suora a Lourdes, la conduttrice accompagna i malati nel pellegrinaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, accompagna i malati aLa presentatrice televisiva aveva dichiarato qualche tempo fa di avere il desiderio di fare un viaggio verso la meta religiosa per accompagnare i fedeli malati in cerca della grazia. Detto, fatto, la moglie di Totti è partita,, come mostrano gli scatti di Chi.Insieme alla sua migliore amica, Ilary è andata al santuario di Lourdes per servire i più bisognosi lasciando i suoi tre figli a casa insieme all'ex capitano della Roma. La Blasi si è unita alle “dame”, un gruppo di donne che indossano gli indumenti delle suore laiche e che passano le loro giornate tra penitenze, carità, preghiera e lunghi cammini verso i luoghi di culto insieme ai malati.Dopo Pasqua ha iniziato il suo viaggio spirituale, partendo il 22 aprile e calandosi completamente nell'atmosfera mistica e religiosa. A Lourdes alle dame non sono concesse distrazioni, devo spogliarsi di abiti, trucchi e oggetti considerati non indispensabili (come il cellulare), questo perché è ai bisognosi che devono riservare tutte le loro energie e attenzioni.