Il Re del Bisturi, su Real Time il programma dedicato alla chirurgia estetica col Prof. Giulio Basoccu

È partito su Real Time (31 ddt) la prima serie del programma il 'Re del Bisturi'. Protagonista il chirurgo di fama internazionale, il Prof. Giulio Basoccu che per la prima volta in un programma tv in Italia ci farà entrare nella sua vita privata: alle giornate di un chirurgo alle prese con una quotidianità frenetica fatta di pazienti, colleghi e membri dello staff infatti verranno affiancate la passione per le auto, una casa accogliente e le albe in barca di uomo che oltre al bisturi si circonda di tanto altro.

La serie, composta da otto puntate che andranno in onda tutti i giovedì alle 00.00, svelerà dunque un Giulio Basoccu inedito ma come sempre vulcanico:“E’ stata un'esperienza assolutamente nuova rispetto alle precedenti - ci racconta Basoccu - perché alla chirurgia si affianca la mia vita privata, le mie passioni, il mio amore per il mare. Un’opportunità per me di mostrare un lato inedito e per i pazienti o futuri tali di conoscermi meglio. Per questo ho ritenuto necessario mostrare chi sono anche al di fuori di una sala operatoria o di uno studio medico, perché sono convinto che nella scelta di un professionista sia giusto anche capire con chi si ha a che fare”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Gennaio 2021, 12:55

